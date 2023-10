Primeur voor handbalsters VOC: hypermoderne vloer Elzenhagen Zuid in gebruik

De handbalsters van VOC moesten er even op wachten, maar vanavond is het eindelijk zover. De regerend landskampioen zal dan voor het eerst in actie komen in haar nieuwe sporthal. De ploeg van trainster Rachel de Haze ontvangt DSVD en gaat spelen op een spiksplinternieuwe moderne vloer.

De nieuwe ondergrond waarop gespeeld gaat worden is uniek in Nederland. De grote zaal in Sporthal Elzenhagen Zuid is namelijk voorzien van tientallen LED-panelen. Over deze panelen ligt een laag speciaal glas.

Primeur in Nederland

"Deze vloer is een primeur", vertelt de trotse VOC-voorzitter Andre Zeldenthuis over de moderne sporthal. "Het is de eerste sporthal in Nederland die zo een vloer krijgt. Je hoeft maar op een knop te drukken en de lijnen veranderen. Zo kan je hier volleyballen, handballen, badmintonnen, noem maar op. Daarnaast hangt er ook nieuw modern scorebord aan de muur, waarop we bijvoorbeeld foto's van speelsters kunnen laten zien."