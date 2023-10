Politie lost schoten op automobilist die inreed op agenten in De Baarsjes

Bij de schietpartij op de Marco Polostraat in De Baarsjes schoot de politie op een wegrijdende automobilist die op de agenten was ingereden. Bij de schoten die werden gelost raakte een man gewond, ook een agent raakte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Tijdens een politiecontrole op de A2 controleerde agenten een voertuig waarbij een flinke hoeveelheid verdovende middelen werd aangetroffen. In nasleep van de vondst deden agenten onderzoek bij een woning aan de Marco Polostraat. Op dat moment reed een auto in op de agenten, waarbij een agent gewond is geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie begon te schieten in de richting van de auto en raakte daarbij een verdachte. Een van de verdachte is op de Willy Sluiterstraat, een kleine kilometer verderop, aangehouden met een verwonding in zijn been. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een getuige laat aan AT5 weten dat er meerdere keren werd geschoten in de straat. Op beelden is te zien dat een taxiauto geraakt is. De politie heeft een groot gedeelte van de Marco Polostraat afgezet voor onderzoek. Ook een groot gedeelte van de Willy Sluiterstraat is afgezet voor onderzoek.