Joodse scholen in Amsterdam vrijdag uit voorzorg dicht

Joodse scholen in de stad blijven morgen dicht. Dat is besloten na overleg met de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Het gaat om alle drie de joodse scholen in de stad: Rosj Pina, Maimonides en Cheider.

Dat bevestigt Cheider aan AT5 na berichtgeving van Het Parool. "We hebben intensief overleg gehad met overheidsinstanties waaronder de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.)", aldus bestuursvoorzitter van Cheider Herman Loonstein. "We hebben geëist dat er continu statische bewaking zou moeten komen. Dat wil zeggen: bewakers. Dat hebben we niet gekregen." Om de veiligheid van de kinderen en het personeel te waarborgen is vervolgens het besluit genomen om de scholen te sluiten.

"Dit is niet als signaal bedoeld, maar we hopen dat het wel effect heeft"

"Premier Rutte en minister Yesilgöz deden eerder deze week toezeggingen dat er meer zou worden gelet op Joodse gebouwen. Dat hebben wij vooralsnog niet kunnen ervaren", aldus Loonstein. "Er is grote angst en onrust. Daarom streven we maximale veiligheid na. Daar zijn we als leiding toe verplicht. Maar daarin zijn we wel afhankelijk van de overheid. Dit is niet als signaal bedoeld, maar we hopen dat het wel effect heeft. Want de kinderen moeten naar school." De ouders van de leerlingen op de drie scholen zijn vanmiddag ingelicht. Van dag tot dag wordt gekeken of de scholen weer open kunnen.

Dag van alertheid

Volgens een verklaring van burgemeester Halsema zijn de gemeente en de NCTV extra alert sinds de gebeurtenissen in Israël dit weekend. "Waar nodig nemen we extra veiligheidsmaatregelen, zichtbaar en onzichtbaar. Dat geldt ook van Joodse instellingen in het hele land. Morgen is er ook een dag van extra alertheid", aldus de burgemeester.

"Dat neemt niet weg dat er grote gevoelens van onrust en angst leven in de Joodse gemeenschap. Daar zijn we ons zeer van bewust." De burgemeester zegt tot slot in nauw contact te staan met de NCTV en de Joodse gemeenschap.