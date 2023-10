Stad nl OBA Live: Kansenongelijkheid, AI-kunst en de Surinaamse André Hazes

Wereldarmoededag, dromerige AI-kunstwerken en Hazes maar dan swingend... Deze drie onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van OBA Live.

Wereldarmoededag 1 op de 6 Amsterdammers leeft in armoede. Universitair docent en socioloog Milio van de Kamp was ooit 1 van hen. In zijn boek Misschien moet je iets lager mikken deelt hij zijn persoonlijke verhaal en ervaringen om verandering teweeg te brengen. Ervaart Milio nog steeds impact van de armoede in zijn leven vandaag de dag? "Er zijn weinig mensen in mijn jonge jaren geweest die mij perspectief konden geven. "

Universitair docent sociologie en auteur Milio van de Kamp - AT5

Quote "Er zijn weinig mensen in mijn jonge jaren geweest die mij perspectief konden geven" Milio van de Kamp - Universitair docent sociologie en auteur

AI kunstwerken van Amsterdam Een typisch Amsterdams grachtenpand gewikkeld in een luipaardjasje. Kunstenaar Noëlle van Dijk maakt dromerige kunstwerken van Amsterdamse taferelen door middel van artificial intelligence (AI). "Ik probeer mensen mee te nemen in die droom", aldus Noëlle. Is de stad nog dan niet mooi genoeg? Het werk van Noëlle is van 2 tot en met 30 november te bewonderen in de expositie 'Imagine the Unimaginable'.

AI kunstenaar Noëlle van Dijk - AT5

Quote "Ik probeer mensen mee te nemen in die droom." Noëlle van Dijk - AI-kunstenaar

De Surinaamse André Hazes Het is bijna 20 jaar geleden dat de Amsterdamse volkszanger André Hazes is overleden. Zijn muziek daarentegen leeft onverminderd voort. Carlo Stuger alias Master Stu geeft de muziek van Hazes een Surinaams sausje en blaast zo het repertoire een nieuw leven in.

Zanger Master Stu - AT5