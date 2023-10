Nieuw kunstenplan: nieuwe cultuurmakers krijgen - ten koste van gevestigde partijen - meer geld

Wethouder kunst en cultuur Touria Meliani (GroenLinks) schuift met het geld dat beschikbaar is voor de makers en instellingen in de stad. Zeven gevestigde partijen moeten het met drie miljoen euro minder doen. Dat geld moet ten goede komen van nieuwe cultuurmakers. "Eigenlijk is het voor iedereen onzeker, maar er is geld beschikbaar om aan te vragen. Het belangrijkste is: doe een goede aanvraag", aldus Meliani in AT5's Park Politiek.

Voorheen waren er 21 instellingen in Amsterdam zeker van subsidie van de gemeente. Dat worden er nog maar zeven en het geld wat daarmee vrijkomt wordt overgeheveld naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En de zeven instellingen die wél nog zeker zijn van hun steun van de gemeente zullen het met drie miljoen minder moeten doen. Dat geld moet weer nieuwe makers de kans geven om hun dromen in kunst- en cultuursector te verwezenlijken, maakt Meliani bekend met haar nieuwe Kunstenplan 2025-2028.

Voorheen kregen 21 instellingen in de stad geld dankzij de Amsterdamse Basis Infrastructuur (Amsterdam Bis). De Bis bestaat in het nieuwe Kunstenplan niet meer. Wel zullen nog zeven culturele instellingen (Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Koninklijk Concertgebouworkest, Nationale Opera & Ballet, de Meervaart en het Bijlmer Parktheater) direct subsidie van de gemeente ontvangen. De veertien andere instellingen kunnen geld aanvragen via Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Of dat betekent dat er een pot geld moet verdeeld worden onder meer instellingen en dus een individuele instelling minder geld kan krijgen dan het voorheen kreeg? "Alles kan. Eigenlijk wat ik in deze periode doe is meer middelen reserveren voor instellingen die op afstand van de gemeente staan. Drie miljoen euro meer kunnen verdelen. Makers en kunstenaars kunnen er aanspraak op maken, maar ook producenten. Het gaat ook om de bestaande, niet alleen nieuw."

125 miljoen euro

De geldpot blijft de komende jaren op gelijke hoogte, ondanks de druk op de gemeentebegroting. Dat betekent dat er per jaar 125 miljoen euro wordt verdeeld onder de Amsterdamse culturele instellingen.

"Deze stad biedt alles voor iedereen", zegt Meliani. En toch moet ze met beperkte middelen keuzes maken over wie wel en geen subsidie krijgt. "Ik maak keuzes door te kijken hoe het geld nu verdeeld, wie zit er niet aan tafel, wie heeft niet het geld, waar is het schrijnend? Dat doe ik door veel gesprekken te voeren."

Ze vervolgt: "Ik denk dat je moet beseffen dat in Nieuw-West en Zuidoost, een stad net zo groot als Breda, er maar één theater is. In bepaalde gebieden in de stad heb je zoveel culturele voorzieningen. Je hebt kunst en cultuur in nabijheid nodig."

Zodra de gemeenteraad het Kunstenplan heeft vastgesteld in november kunnen instellingen tussen december en februari hun aanvragen doen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de gemeente. Daarna volgen er adviezen en politieke besluiten. In november volgend jaar moet alles definitief zijn.

Bekijk hierboven de hele uitzending van Park Politiek, waarin wethouder Meliani - tevens verantwoordelijk voor het anti-discriminatiebeleid - ook ingaat op de situatie in de stad naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook spreekt ze over de sociale veiligheid in de kunst- en cultuursector én het aanstaande Amsterdam Dance Event (ADE).