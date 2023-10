Duizenden deelnemers verwacht bij pro-Palestina-mars: dit zijn de regels

Vanmiddag om 14.00 uur komen naar verwachting duizenden mensen samen voor een pro-Palestina-mars van de Dam naar het Westerpark. Om ongeregeldheden te voorkomen, heeft de driehoek - burgemeester, justitie en politie - voorschriften opgelegd aan de organisatie. Zo mag er geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen en zijn vlaggen van terreurorganisaties verboden.

Aanleiding voor de mars is de oorlog tussen Israël en Hamas en de gebeurtenissen in Gaza en Israël. Stichting Plant een Olijfboom is een van de organisatoren, die laat weten dat de mars is georganiseerd om op te staan voor de rechtvaardigheid van de Palestijnen. "We willen gewoon dat zij als mensen gezien worden. De demonstratie gaat om hun menselijkheid en hun rechten." Eerder zou de route van de Dam naar de oude Joodse buurt zijn, maar die werd na ophef gewijzigd. De organisatie liet toen weten niet te hebben stilgestaan bij de gevoeligheid van de plek.

De verwachting is dat er tussen de 2.500 en 10.000 deelnemers op de mars afkomen. De gemeente heeft eisen gesteld aan de demonstratie. Het tonen van een vlag van terreurorganisaties zoals Hamas of Hezbollah is niet toegestaan, net als het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Religieuze kleding mag wel. Ordedienst "Het verleden leert dat demonstraties over dit thema vaak over en weer tegenreacties oproepen, waarbij strafbare feiten en confrontaties met tegendemonstranten kunnen plaatsvinden", aldus burgemeester Halsema in een brief aan de organisatie. Om de demonstratie van vandaag ordelijk te laten verlopen, moeten de deelnemende organisaties een eigen herkenbare ordedienst hebben. Hun taak is om toezicht te houden op het gedrag van de deelnemers, de gemaakte afspraken na te komen en goed te communiceren met de betrokken partijen. Haatzaaien, het verbranden van voorwerpen en het oproepen tot geweld worden niet getolereerd. "Op strafbare uitingen wordt op gezag van de officier van justitie opgetreden, tijdens of na de demonstratie", stelt Halsema in de brief. Politie Naast het beroep op de organisatie om zelf mensen te regelen die de mars in goede banen leiden, zal ook de politie aanwezig zijn. Het Openbaar Ministerie luistert mee met de speeches en de protesten om te garanderen dat de afspraken worden nageleefd. De politie zal optreden als de voorwaarden worden overtreden of als er niet naar de politie wordt geluisterd. Op hetzelfde moment als de pro-Palestina-mars is er ook een pro-Israël demonstratie op het Beursplein. De mars zou niet langs de pro-Israël demonstratie moeten komen omdat ze niet mogen afwijken van de route. De stoet loopt vanaf de Dam via de Nieuwezijds Voorburgwal, het Centraal Station, de Haarlemmerstraat richting het Westerpark. Afgelopen donderdag was er een steunbetuiging voor Israël op de Dam. Ook daar kwamen duizenden demonstranten op af. De demonstratie verliep zonder grote ongeregeldheden. Wel werden na afloop de bloemen die waren neergelegd in de vorm van een Davidster door een groep onbekenden door elkaar geschopt. Uiteindelijk moest de gemeente de bloemen laten weghalen.

