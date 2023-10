Innovatieve Amsterdamse 'badmuts' kan levens redden bij beroertes

In het onderzoek van het Amsterdam UMC werden data van vierhonderd patiënten verzameld. Samen met klinisch technoloog Wouter Potters en hoogleraar artificiële intelligentie Henk Marquering voerde Coutinho het onderzoek uit: "Het laat zien dat de badmuts patiënten met een groot herseninfarct met grote nauwkeurigheid kan herkennen. Dit is erg goed nieuws, want zo kan de badmuts uiteindelijk levens redden door patiënten direct naar het juiste ziekenhuis te brengen."

De afgelopen jaren werd de speciale muts met elektrodes in twaalf ambulances getest. De resultaten zijn zeer positief volgens het ziekenhuis. De tijd die kan worden gewonnen door in de ambulance al een hersenfilmpje (EEG) te kunnen maken, kan cruciaal zijn.

Volgens het Amsterdam UMC komt 54 procent van de patiënten met een grote beroerte in het 'verkeerde' ziekenhuis terecht. Deze patiënten moeten nog een keer worden verplaatst naar een ander ziekenhuis voordat ze de juiste zorg krijgen.

"Bij een herseninfarct telt elke minuut", legt de neuroloog uit. "Hoe eerder we beginnen met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomst. Als de diagnose al in de ambulance duidelijk is, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis gereden worden, dat scheelt kostbare tijd."

Klein of groot infarct

Volgens de onderzoekers kan met de metingen van de badmuts onder andere het onderscheid worden gemaakt of het om een grote of een kleine bloedvatafsluiting gaat. Bij een klein infarct krijgt een patiënt een bloedverdunner. Bij een groot infarct moet een stolsel worden verwijderd in een gespecialiseerd ziekenhuis. In Noord-Holland zijn dat het Amsterdam UMC (locatie AMC) en de Noordwest Ziekenhuisgroep (locatie Alkmaar).

De badmuts heeft nog niet het vereiste medische keurmerk om in alle ambulances te kunnen worden gebruikt. Voor het onderzoek wordt het apparaat nog wel gebruikt in ziekenwagens van Ambulance Amsterdam en Witte Kruis ambulancezorg. Dankzij een subsidie van de Hartstichting komt er begin volgend jaar een vervolgonderzoek waarbij de badmuts ook wordt getest bij ambulanceposten in de regio Haarlem en Maastricht.

'Door het haar heen meten'

"Er moeten nog aanpassingen worden gedaan voordat de badmuts helemaal geschikt is", zegt Coutinho. "Zo moeten we ervoor zorgen dat hij in alle omstandigheden door het haar heen kan meten, dat lukt nu nog niet altijd. Verder moet hij nog wat kleiner en lichter worden en wat intuïtiever in het gebruik."

De onderzoekers hopen dat de badmuts over ongeveer twee jaar tot de standaarduitrusting van de ambulances behoort.