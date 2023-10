Veel rookontwikkeling en NL-Alert bij grote brand aan Boris Pasternakstraat in Zuidoost

Een hulpwarmtecentrale van Vattenfall op de hoek van de Burgemeester Stramanweg en de Boris Pasternakstraat in Zuidoost staat in brand. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het gaat om een grote cv-ketel die in brand staat, een back-upsysteem voor de stadswarmte. "De brand heeft geen effect op de verwarming, is inmiddels duidelijk. Ook heeft de brand geen effect op het openbaar vervoer", aldus de woordvoerder.

De brandweer vraagt mensen om uit de buurt te blijven. Er werd vanmiddag opgeschaald van middelbrand naar Grip 1 melding, wat betekent dat er coördinatie tussen de hulpdiensten nodig is. Het vuur is deze avond nog steeds niet uit.

Het gebouw zelf is nog intact en zal worden opengebroken, zodat de brandweer de brand in het gebouw kan blussen. "Het zal nog wel een paar uur duren voordat de brand volledig uit is. We vragen mensen om nog steeds uit de buurt te blijven en ramen en deuren te sluiten. De rookontwikkeling is minder, maar nog steeds aanwezig." Het gaat om een leegstaand en afgesloten gebouw, waar geen mensen aanwezig waren. "Er zijn geen gewonden."

Verwarming

Een woordvoerder van Vattenfall laat aan AT5 weten dat klanten niks zullen merken van de brand in de hulpwarmtecentrale. "Het back-up systeem stond afgelopen donderdag voor het laatst aan. De levering van energie voor verwarming kan gewoon doorgaan, zoals vandaag zelf ook het geval was." Ook geeft de woordvoerder aan dat de oorzaak van de brand nog onderzocht zal worden.

Omdat station Bijlmer en metrostation Strandvliet vlakbij liggen wordt er volgens de brandweer extra ingezet op de brand. Er is een NL-Alert afgegeven voor het effectgebied.