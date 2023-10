Taxi rijdt door na aanrijding met kinderwagen op zebrapad, baby valt op straat

Een taxi is gistermiddag op het zebrapad aan de Kamperfoelieweg in Noord tegen een kinderwagen aangereden. Het kindje, een vijf maanden oude baby, viel uit de kinderwagen op straat en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De taxichauffeur is na het ongeluk doorgereden.

Een moeder met haar drie kinderen, waarvan één in kinderwagen, loopt om 17.15 uur op de Kamperfoelieweg en steekt het zebrapad over. Het is druk met auto's in de straat, een taxi rijdt om stilstaande voertuigen heen en gaat over de busbaan. Bij het zebrapad over de busbaan botst de auto tegen de kinderwagen en rijdt zonder te stoppen in richting van de Van der Pekstraat.

Een omstander verleent eerste hulp aan het kindje. Ook werden de hulpdiensten gealarmeerd en de baby is kort daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De andere kinderen en de moeder zijn niet gewond geraakt.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op om zich te melden. De taxi zou volgens de politie een lichtgrijze Opel zijn met vijfspaaks velgen en een blauwe kentekenplaat. De chauffeur is waarschijnlijk een man. Ook heeft de auto mogelijk schade aan de rechtervoorzijde.