OBA Live: Jörgen Raymann en De Mediameiden

Mentale gezondheid en een inkijkje in de wonderlijke wereld van de media. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de nieuwe aflevering van OBA Live.

Mentale gezondheid

Het aantal Amsterdammers met mentale problemen is in de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Waar eerst 9 procent aangaf last te hebben van angst- of depressieklachten is dit inmiddels al 16 procent.

Cabaretier en motivational speaker Jörgen Raymann is druk bezig om het stigma te doorbreken en mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Jörgen vertelt aan tafel: "Mensen praten niet graag over hun geestelijke gezondheid. We hebben allemaal de behoefte wel eens om te ventileren."

Hierom is Jörgen een van de geportretteerde in de Mental Health Art Tour. In deze expositie zijn tien indrukwekkende levensverhalen van bekende persoonlijkheden te bekijken. Elk met een persoonlijk verhaal over hun geestelijke gezondheid. De expositie is momenteel te zien in OBA Molenwijk en zal tot en met mei 2024 langs verschillende OBA-locaties reizen.