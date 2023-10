Stadsdeel vindt dat Palenplan goed was voorbereid: "Sommige dingen kan je niet weten"

"Ik denk dat je sommige dingen niet kunt weten", dat zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos vandaag na het opschorten van het Palenplan in het centrum. Ondanks dat er volgens hem sprake is van een goede voorbereiding, zijn er 'nog steeds puzzels die je moet oplossen'. Hij besloot samen met wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gisteren om de palen op en rond de Brouwersgracht voorlopig weg te halen na overleg met de hulpdiensten.

Buurtbewoners die wij vanochtend spraken zijn in ieder geval niet rouwig dat het Palenplan is opgeschort, volgens sommige lag het zelfs voor de hand. "Dat had je van tevoren kunnen bedenken, dat die hulpdiensten eerst even uit de auto moeten stappen en dan een paaltje naar beneden moeten laten zaken en dan weer verder kunnen gaan, dat is natuurlijk niet goed bedacht", zegt een bewoner.