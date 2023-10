Slachtoffer (36) steekpartij in Noord overleden

Het slachtoffer, een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, werd gister rond 11.45 uur in de Hazelaarstraat neergestoken. Hij moest gereanimeerd worden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen spreken van een bloedbad.

"Mijn buurman heeft twee kleine kinderen, die hebben het ook gezien, het is vreselijk. Die kinderen hebben een trauma straks", vertelde een buurtbewoner tegen AT5.

De verdachte, een bekende in de buurt, is kort na de steekpartij ter plekke door agenten aangehouden. Wat de aanleiding van het steekincident was, is nog altijd onderwerp van onderzoek. Hoewel er in de Hazelaarstraat werd gestoken, zou het kunnen dat het incident op een andere plek begon. De politie komt graag in contact met getuigen die meer weten over de mogelijke aanleiding.