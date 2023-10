Grote brand bij De Brabantse Aap, stroomuitval bij omliggende panden

Bij De Brabantse Aap aan het Spui is rond 18.34 uur brand uitgebroken. De brandweer was in groten getale aanwezig en kreeg het vuur rond 20.30 uur uit. Het pand werd volledig ontruimd en er vielen geen gewonden. "De brand is waarschijnlijk ontstaan in een vloer of in een muur, dat is nog lastig te lokaliseren", vertelt een woordvoerder van de brandweer aan AT5.

Door de brand viel de stroom bij omliggende panden met postcode 1012 uit. Er is een monteur aanwezig op de locatie van de brand om de storing te verhelpen. Naar verwachting duurt dit tot 23.00 uur vanavond. "Liander is ook ter plaatse en is bezig met het uitschakelen van de stroom, dat betekent wel dat de omliggende panden voorlopig zonder stroom zullen zitten", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Het restaurant 'handelde adequaat toen de brand ontstond'. "De brandweer was snel ter plaatse en blijft nog aanwezig totdat de krachtstroom in het pand uitgeschakeld is." De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. Wel 'was de brand in een stadium dat het de grond in zou doorslaan'.

Op foto's is te zien dat er flink wat rook uit het pand kwam. Het blussen was 'extra moeilijk, omdat het pand rond 1650 dateert. "Het is voor ons daarom lastiger om bij zo'n brand te komen, om het brandhart te vinden", aldus de woordvoerder.