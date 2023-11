Jordanezen willen een standbeeld voor kat Ramses, maar kan dat zomaar?

De stad is heel wat beelden van iconische Amsterdamse figuren rijk en als het aan de Jordaan ligt komt daar straks nog eentje bij. Zo startte de buurt een petitie om een standbeeld van de onlangs overleden buurtkat Ramses in de Westerstraat te realiseren. Bijna vierhonderd handtekeningen zijn er opgehaald. Of dat voldoende is om het beeld te verwezenlijken vragen we aan Nils van Beek van Curatorium Amsterdam.

Niet alleen Ramses' baasjes Arnold van Maanen heeft het zwaar met het verlies. Dat bleek wel uit de honderden steunbetuigingen uit de buurt die hij de afgelopen tijd heeft ontvangen. "Hartverwarmend", vertelt hij. Maar daar blijft het niet bij. Om het gat te vullen dat Ramses achterlaat en om hem tot in de eeuwigheid te eren, startte de buurt een petitie voor een standbeeld in de Westerstraat.

"We kijken naar de stad en of iets op een plek past"

Van Maanen weet al hoe het beeld eruit moet gaan zien: "Dat moet een massief bronzen beeld worden, ook de ware grootte van Ramses. We zullen de snorharen weghalen, want die zullen wel snel afbreken denk ik", aldus Van Maanen.

Of dat beeld ook echt kans maakt om er te komen hangt af van het plan van aanpak, vertelt Nils van Beek, secretaris van het Stadscuratorium Amsterdam. Die organisatie geeft advies over kunst in de open ruimte en behandelt jaarlijks zo'n 200 tot 250 grote en kleine kwesties. Driekwart gaat over bestaande kunstwerken, een kwart over nieuwe. "We zijn geen scheidsrechter en bepalen niet wie wel en wie niet een standbeeld verdiend. We kijken naar de stad en of iets op een plek past", vertelt Van Beek.

Zijn advies is om het simpel en kleinschalig te houden. Zodat er geen gedoe met vergunningen voor nodig is en de buurt ook zelf zorg kan dragen voor het beeld. Ook op financieel gebied. "Het initiatief wordt al gedragen, misschien kunnen die allemaal wat bijdragen dan ben je al een heel eind uit de kosten. Denk dat het ook belangrijk is dat er een goed ontwerp is", aldus Van Beek.