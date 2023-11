Politie wil doorrijders bij rode kruizen op snelweg vaker beboeten: "Het gebeurt schrikbarend veel"

Jeroen Heuts van de Verkeerspolitie vertelt dat de boetes aardig kunnen oplopen: "In principe bepaalt de officier van justitie de hoogte van het sanctiebedrag", geeft hij aan. "Ik kan verklappen dat het 260 + 9 euro administratiekosten is." Een flink bedrag, maar volgens Heuts staat dat prima in verhouding tot de absurde situaties waarin hij terecht is gekomen door gevaarlijk gedrag van automobilisten. "Het is schrikbarend hoeveel mensen er vlak langs het ongeval willen rijden. Men gaat ook langzamer rijden of zelfs filmend om maar iets van het ongeluk voor zichzelf te hebben. De vouwen worden letterlijk uit je broek gereden af en toe."

Hoewel de politie het graag zou willen, kan er niet na een incident nog eens rustig gekeken worden welke automobilisten de rode kruizen negeerden. Dat ligt volgens Rijkswaterstaat aan de privacywetgeving. "Daar zijn de camerabeelden niet voor bedoeld, want het is puur om de weg te schouwen en te zorgen dat de veiligheid op de weg gegarandeerd wordt", vertelt teamleider Verkeersgeleiding Rob Eppinga. "Wij nemen de beelden niet op, dus wij zien alleen de livebeelden. Die beelden worden ook niet gebruikt om achteraf nog boetes uit te kunnen schrijven."

Na een ongeluk tussen een motorrijder en een automobilist op 27 oktober werd het knooppunt Watergraafsmeer afgesloten in de richting van Amersfoort. Tientallen automobilisten negeerden de afsluiting. Volgens een woordvoerder van de politie reden sommigen helemaal door tot aan het incident en zorgde dat voor gevaarlijke situaties. Volgens Rijkswaterstaat en de politie brachten ze daarmee hulpverleners in gevaar. Voor het doorrijden kun je een flinke boete krijgen.

Dat zien ze ook in de controlekamer van Rijkswaterstaat in Velsen-Zuid. Daar worden de wegen van Noord-Holland in de gaten gehouden en het negeren van rode kruizen is geen uitzondering. "Het rode kruis staat er niet voor niks", aldus Eppinga. "Helaas zien we bij elk incident waar rode kruizen staan dat mensen te ver doorrijden of het negeren."

Beelden

De mogelijkheden om overtreders te beboeten hebben sommige weginspecteurs, maar ook de politie. "Iemand staande houden voor het negeren van het rode kruis, dat doen we niet", legt agent Jeroen Heuts uit. "Maar er kan wel achteraf geverbaliseerd worden door ter plekke het kenteken op te schrijven of we doen het aan de hand van camerabeelden." Dan gaat het om dashcambeelden of video's die de politie zelf maakt, want hierin speelt Rijkswaterstaat dan weer geen rol, omdat de beelden van hen niet gebruikt kunnen worden om boetes mee uit te delen.