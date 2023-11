Particuliere beveiligers ingezet rondom de Dam: "Winkeliers voelen zich onveilig"

Drie maanden lang loopt een aantal particuliere beveiligers op de drukste dagen van de week rond in de winkelstraten rondom de Dam. Het is een pilot van de gemeente en de vijf ondernemersverenigingen in de buurt, die zien dat ondernemers zich steeds onveiliger voelen.

Roël Dunand is een van de drie beveiligers die van donderdag tot en met zondag door de winkelstraten rondom de Dam loopt. "Ik denk dat we gemiddeld vijf keer per uur gebeld worden", vertelt hij. "Dan gaat het vaak om winkeldiefstallen of agressieve klanten. Deze buurt is een trekpleister voor criminelen, dus ik ben blij dat ik kan bijdragen aan het veiligheidsgevoel van winkeliers."

De pilot loopt van oktober tot en met december en is een initiatief van vijf ondernemersverenigingen in het centrum (Dam, Damrak, Rokin, Kalverstraat en Nieuwendijk) en de gemeente. Binnen drie minuten moeten deze zogenaamde loopposten dan aanwezig zijn in de winkel. Wanneer nodig, bellen zij dan de politie.

Vijftig keer

Cindy Stechweij coördineert de pilot namens de gemeente en de ondernemers en hoort van winkeliers dat ze zich steeds onveiliger voelen in de buurt. "Als het de gemeente en de politie op de een of andere manier niet lukt om dat veiligheidsgevoel bij winkeliers te waarborgen, vanwege beperkte capaciteit of lange aanrijtijden, laten we dan in ieder geval samen ervoor zorgen dat winkeliers zich veilig voelen", vertelt ze.

In de eerste week werden de beveiligers al vijftig keer gebeld door winkeliers. De pilot loopt tot het einde van het jaar en wordt daarna geëvalueerd door alle betrokken partijen.