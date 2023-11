Hoe een Ajax-fan in het Philips-stadion het leven redde van een PSV'er

Ajax-fan Bas den Brave verrichtte afgelopen weekend een heldendaad: hij redde het leven van een PSV-supporter in het Philips Stadion tijdens de topper tegen Ajax. Bas twijfelde geen moment toen er paniek uitbrak in het PSV-vak. Gekleed in zijn driedelig pak klom hij over de rand van de skybox en schoot te hulp. Zelf blijft hij nuchter over zijn actie: "Ik zit al 22 jaar bij de brandweer, dit is gewoon je ding."

Bas, mede-eigenaar van een webshop voor voetbalspullen, was te gast in een skybox van het Phillips Stadion, in afwachting van wat een spannende wedstrijd beloofde te worden. De sfeer veranderde plotseling toen er paniek uitbrak in het stadion. Er werd een PSV-fan aangetroffen, die niet bij kennis was: hij had een epileptische aanval.

Het was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, maar het tumult in het PSV-vak was wel zichtbaar. Bas dacht eerst dat er onenigheid was, waardoor de wedstrijd moest worden stilgelegd.

Na iets beter kijken zag hij dat er meer aan de hand was. "Er heerste paniek, mensen gooiden hun statiegeldbekers richting het veld en zwaaiden wild, alsof ze de aandacht wilden trekken. Op dat moment wist ik: er klopt iets niet."

Reanimeren

Zonder aarzeling klom de Ajacied over de twee meter hoge glazen wand van de skybox en sprintte naar beneden. "Toen ik beneden kwam, zag ik iemand op een bankje liggen, die gewoon helemaal niks meer deed. Hij had ook geen hartslag meer. Toen heb ik gezegd: 'We moeten reanimeren'."

Bas zette samen met twee anderen alles op alles om de hartslag op gang te krijgen. Terwijl een persoon begon met reanimeren, hield een ander nauwlettend in de gaten of beademing nodig was. Ondertussen worstelde Bas met de AED te midden van het oorverdovende lawaai van het stadion. "'Geen schok nodig', gaf de AED aan. Dus bleven we doorgaan met reanimeren tot de ambulance arriveerde."