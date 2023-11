Personeel recyclebedrijf Westelijk Havengebied vindt fosforgranaat

De medewerkers dachten eerst nog dat het om een stuk ijzer ging. "Toen ze beter keken zagen zij dat het een granaat was", schrijft de politie op Facebook.

Het bleek een Britse fosformortiergranaat, die niet meer gevaarlijk was voor omstanders of gebouwen. De EOD heeft de granaat op een veilige plek, hoogstwaarschijnlijk elders in het Westelijk Havengebied, tot ontploffing gebracht.