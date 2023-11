Halsema: alles eraan doen om herdenking Kristallnacht door te laten gaan

De gemeente gaat er alles aan doen om de Kristallnacht-herdenking door te laten gaan en veilig te laten verlopen. Dat zegt Femke Halsema vanavond in het Gesprek met de Burgemeester op AT5. Volgende week donderdag wordt herdacht dat in 1938 in Duitsland Joodse instellingen werden belaagd en tientallen Joden werden vermoord. In Groningen gaat de stille tocht niet door vanwege de oorlog in Israël, maar zover zal het in Amsterdam niet komen, hoopt Halsema.

AT5

De herdenking donderdagavond in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserrplein zal extra beladen zijn vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas, erkent ook Halsema. "Met name voor de Joodse gemeenschap roept de aanslag door Hamas herinneringen op aan die tijd. Ik heb echt ook gesprekken met de Joodse gemeenschap gehad waarop ook de herinneringen aan pogroms er weer waren. Dan zie je hoe diep het trauma is. Niet alleen bij de eerste, maar ook bij de tweede en derde generatie." In Groningen werd onlangs besloten om de stille tocht niet door te laten gaan vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Halsema gaat ervan uit dat het in Amsterdam niet zover komt. "Mensen zullen zelf een inschatting moeten maken of ze het veilig genoeg vinden. Wat ik heel expliciet heb gezegd tegen Joodse organisaties: als u overweegt dingen niet door te laten gaan, zoekt u alstublieft contact. Want wij willen er alles aan doen om het mogelijk te maken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat deze herdenkingen, juist in deze tijd, wél doorgaan. Ook om te laten zien dat het leed van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar in verband mag worden gebracht met dit conflict. En dat het ook niet zo kan zijn dat dit conflict dat zich daar nu afspeelt, leidt tot inflatie op de pijn hier en de herdenking hier."

Quote "Het is het kwaadaardigste symbool dat we hebben van racisme en discriminatie" Burgemeester Halsema over de Holocaust

Halsema zegt er zelf, net als ieder jaar, ook bij te zullen zijn. "De Holocaust moet altijd herdacht worden. In zijn wreedheid, de industriële vernietiging van Joden die daar heeft plaatsgevonden. Het is het kwaadaardigste symbool dat we hebben van racisme en discriminatie, en juist in deze periode zou iedereen in deze stad – moslims die bloot staan aan discriminatie, Joden die er heel veel last van hebben – de Holocaust en de herinnering daaraan heel erg levendig moeten houden. Juist omdat het onze strijd tegen racisme symboliseert." Bekijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester dat geheel in het teken staat van de gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas in de stad.

AT5