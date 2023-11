11-jarige jongen overleden val in klimhal, slachtoffer was jeugdspeler bij TOS-Actief

De jongen werd na de val ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog aan zijn verwondingen overleed.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er veel mensen getuige waren van de val. "We waren met veel collega's ter plaatse en hebben verschillende getuigenverklaringen kunnen afnemen. Omdat het een heftig ongeval is, kunnen getuigen ook slachtofferhulp vragen."

Speler TOS-Actief

De overleden jongen is een jeugdspeler bij TOS-Actief, zo blijkt uit een bericht op hun website. "Een afgrijselijk bericht en een niet te bevatten verdriet. Dit geeft veel emoties bij zijn team, maar ook bij andere spelers die hem goed kenden en van wie sommigen bij het ongeval aanwezig waren", schrijft de voetbalclub.

Zaterdagochtend is het team van de overleden 11-jarige bij elkaar gekomen om 'het met elkaar te verwerken'. "We zullen in overleg met zijn ouders op een passende manier verder aandacht geven aan zijn overlijden Hier volgt nog nader bericht over", aldus de club.