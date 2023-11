Van Baarle (Denk) blijft achter omstreden lhbti-afbeelding staan: "Regenboog-dwang"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle.

Van Baarle: "Wij spreken van regenboog-dwang in ons programma. Wat we daarmee bedoelen: iedereen in Nederland moet zichzelf kunnen zijn, en dat betekent ook dat diegenen die voor hun moverende redenen aangeven: ik vind dat discriminatie verkeerd is, maar ik wil liever niet een regenboogvlag dragen, dat die ook zichzelf kunnen zijn. Want we zien ook in de samenleving bijvoorbeeld voetballers die de Onelove-band niet wilden dragen, en daarbij ook nog eens aangeven: ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen, dat die gecanceld werden."

In de uitzending komt onder meer de omstreden afbeelding uit het verkiezingsprogramma van Denk aan bod waar bij een tekening met regenboogvlaggen de tekst 'zullen we weer gewoon doen' staat.

Ondanks dat er in Amsterdam meerdere incidenten zijn geweest waarbij de regenboogvlag van een pand is getrokken of in brand is gestoken, blijft hij achter de afbeelding staan. "Wij staan ervoor dat iedereen in de samenleving zichzelf kan zijn, en daarom verzetten wij ons ertegen dat als mensen in de samenleving aangeven: ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen, maar ik doe liever niet mee aan het dragen van zo'n vlag, dat die niet gecanceld worden."

In de uitzending gaat het verder over de afwezigheid van Denk bij de herdenking in de Tweede Kamer van de terreuraanslag van Hamas in Israël en over discriminatie op de huizenmarkt.