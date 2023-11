Dassen (Volt) pleit voor Volkshuisvestingsfonds: "Zo kan er goedkoper gebouwd worden"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: Volt-lijsttrekker Laurens Dassen.

AT5

In de uitzending gaat het onder meer over de grote tekorten aan middenhuurwoningen in de stad. Die worden nu nauwelijks gebouwd omdat projectontwikkelaars zeggen dat ze er te weinig rendement op kunnen maken. Volt-lijsttrekker Laurens Dassen pleit daarom voor een Volkshuisvestings-fonds. "Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om geld uit dat fonds te halen om de grondprijzen lager te houden, zodat er goedkoper gebouwd kan worden. Is dat onvoldoende, dan zeggen wij ook nog eens dat wanneer organisaties zeggen dat deze bouwprojecten niet meer rendabel zijn, de overheid verantwoordelijk is om ook de onrendabele top te financieren."

Quote "Op sommige vlakken ben ik veel meer gelijk met de Italianen dan bijvoorbeeld hier met de PVV" Laurens Dassen - lijsttrekker Volt

Volgens Volt is het hard nodig dat Europa meer bevoegdheden krijgt. Is hij niet bang dat er dan juist weinig beslissingen genomen zullen worden, omdat Europa vaak verdeeld is en besluitvorming daarom dikwijls traag en stroperig verloopt? "In Italië bijvoorbeeld zijn er ook heel veel jonge mensen die zich zorgen maken over het klimaat, die zich ook zorgen maken over migratie, die zich ook zorgen maken over de economie van de toekomst. Dus op sommige vlakken ben ik veel meer gelijk met de Italianen dan bijvoorbeeld hier met de PVV." "Eén van de grote frustraties die ik continu heb met de Nederlandse politiek is dat als er successen worden geclaimd, dan worden ze nationaal gevierd, als het Europese successen zijn. En als er nationale problemen zijn, dan worden ze op Europa afgeschoven. Dat is iets wat wij willen doorbreken."

Luuk Koenen

Verantwoording

Begin oktober heeft AT5 acht lijsttrekkers uitgenodigd voor een 1-op-1-interview. Op basis van een peiling onder het AT5-panel en relevantie voor de stad is de selectie gemaakt. Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA), Pieter Omtzigt (NSC) en Geert Wilders (PVV) gingen niet op de uitnodiging in. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) bevestigde wel een afspraak, maar zei deze 1,5 dag voor de opnames af vanwege een ‘te drukke agenda’. Elke dag om 20.15 uur is er een nieuwe uitzending van Het Torentje van Amsterdam.