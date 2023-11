Terugblik Museumnacht 2023: "Nooit geweten dat hier een moskee zat"

Ook dit jaar, in het eerste weekend van november, opende meer dan zestig musea hun deuren tijdens Museumnacht. Het event trekt ongeveer 30.000 bezoekers en was ook dit jaar weer stijf uitverkocht. Het doel is om jongeren kennis te laten maken met de musea: "Het is dé manier om als Amsterdammer de culturele sector te ontdekken", vertelt een van de bezoekers. AT5 nam een kijkje op drie verschillende locaties tijdens deze 23e editie.