Regen en zware windstoten aan het einde van de middag, KNMI geeft opnieuw code geel af

Het gaat vanmiddag weer hard regenen en waaien. Het KNMI waarschuwt tussen 15.00 en 19.00 uur met code geel voor harde windstoten, die aan de kust kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur.

Op andere plekken in de provincie kunnen de windstoten oplopen tot 80 kilometer per uur. Het KNMI verwacht dat het met name aan het einde van de middag hard waait.

De windstoten spelen vooral op bij regenbuien en komen uit westelijke richting. In het verkeer en bij buitenactiviteiten kun je daar hinder van ondervinden, waarschuwt het KNMI. De windstoten nemen in de loop van de avond weer af.