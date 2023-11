In Zuid mogen horecacontainers straks niet meer op straat staan: "Praktisch niet uitvoerbaar"

Stadsdeel Zuid wil geen rolcontainers meer in de openbare ruimte. Vanaf 2024 mogen horecaondernemers hun afval alleen op gezette tijden op straat neerzetten, daarna moeten ze weer terug op het eigen terrein staan. Volgens horecaondernemer Hans Heemskerk is dat vragen om problemen, omdat daar in veel zaken geen ruimte voor is. Ook Koninklijke Horeca Nederland voorziet problemen om die reden.

"Hier zouden dan drie containers moeten staan met glas, afval en papier. Dat gaat niet. Ik voorzie ook problemen met de Voedsel- en Warenautoriteit. Ik denk dat het heel erg vies wordt", vertelt Hans in zijn bar aan de Ferdinand Bolstraat. Ook het terras geldt volgens de gemeente als openbare ruimte. "Dus dat is ook niet wenselijk." Relatief kleine zaken Ook nu al mogen de rolcontainers niet de hele dag op straat staan. Officieel mag dat alleen op de dag dat het wordt opgehaald van 7 tot 18.30 uur. Toch gebeurt dat wel vaak. Daarom worden de regels vanaf 2024 verscherpt: "We zien dat veel rolcontainers van ondernemers de hele dag in de openbare ruimte blijven staan. Dit is buiten de vastgestelde aanbiedtijden en -regels", aldus de gemeente. Stadsdeel Zuid wil dit vanaf 2024 verkorten van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Eerder werden de aanbiedtijden van bedrijfsafval in het centrum ook al aangepast. Daar mogen de containers op de dag van ophalen van 06.00 tot 11.00 uur op straat staan. Volgens een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland kan de nieuwe regel in de Pijp voor problemen zorgen omdat hier veel relatief veel kleine zaken zitten. Toch wil stadsdeel Zuid dat het gebeurt. Reden daarvoor is dat het schoner moet op straat: "Dat is ieders belang en iedereen moet daar zijn bijdrage aanleveren", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Ondernemers die hierdoor toch in de knel komen krijgen zes maanden de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. "Ook mogen ondernemers afspraken maken over dat hun container ergens anders staat. Bijvoorbeeld met hun buren of een gezamenlijke locatie met andere ondernemers", zegt een woordvoerder. De nieuwe aanbiedtijden in Zuid gaan nog de inspraak in, maar als de plannen doorgaan ziet Heemskerk zich genoodzaakt van de vuilnisbakken af te stappen."Dan ga ik terug naar vuilniszakken, maar die liggen op straat en worden aangevroten door ratten. Dat is een stap terug, ik denk niet dat we dat moeten willen."