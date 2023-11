Kale en Kokkie blijven ondanks overwinning kritisch op Ajax: "Het is nog geen hosanna hè"

De meeste Ajax-fans zullen gisteren opgelucht zijn geweest. Met de winst op Heerenveen staat Ajax nu op de 11e plek en is hopelijk de weg naar boven ingezet. Maar Kale en Kokkie zouden Kale en Kokkie niet zijn, als ze ook niet kritisch zijn. "Die eerste twintig minuten is het gewoon een gatenkaas achterin", zegt Kale.

"Verdedigend is het gewoon niet top", zegt Kokkie. Hij zag Ajax winnen, maar is zeker niet tevreden nog over het spel van de Amsterdammers. "Ajax is er nog lang niet, dus ga niet opschrijven dat het allemaal hosanna is."

Verdedigend mag het dus nog wat beter, maar over de trainer zijn de mannen wel te spreken. "Hij is de juiste man op de goede plek ", zegt Kokkie. "Ik zag spelers ook weer lachen en dat is gewoon enorm belangrijk. Het spelplezier is terug". Dus, ondanks dat de mannen nog kritisch blijven, ziet Kale na de ellendige weken eindelijk weer wat lichtpuntjes. "Een paar weken geleden had je niets om je aan vast te houden en nu zie ik dingen waar ik hoop uit haal."

Zware pot

Aanstaande donderdag speelt Ajax om 18.45 uur tegen Brighton & Hove Albion. De heren verwachten niet dat Ajax gaat winnen, maar belangrijk is het wel. "Je zou daar wel punten moeten gaan pakken wil je in Europa nog iets gaan betekenen dit seizoen", constateert Kale met een licht bezorgde blik.