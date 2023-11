Student UvA: "Omstreden pro-Palestina leus niet letterlijk gebruikt, wel persoonlijke variant"

De onrust afgelopen vrijdag bij een diploma-uitreiking van UvA-studenten in het DeLaMar Theater is ontstaan als reactie op een speech van een net afgestudeerde Palestijnse student. In eerdere berichtgeving was er sprake van dat een student de omstreden leus 'from the river to the sea, Palestine will be free' zou hebben gescandeerd. Uit videobeelden, die in handen zijn van AT5, blijkt dat hij in zijn afstudeerrede een eigen variant op die tekst gebruikt, om uit te leggen welke moeilijkheden hij als Palestijnse student heeft ervaren.

Volgens De Telegraaf scandeerde de van oorsprong Palestijnse student de omstreden leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' en gaven mensen uit de zaal daarop weerwoord. Daarna zou dat gezin zijn uitgejoeld, met onder meer de tekst 'fucking Jews'. De organisatie greep niet in, maar zou in plaats daarvan het Joodse gezin een aparte ruimte hebben aangeboden. Dit leidde tot ophef op sociale media en nieuwsmedia in Israël, die het nieuws oppikten. Dinsdagmiddag vond bij de faculteit Economie van de UvA een pro-Palestina-demonstratie plaats naar aanleiding van het incident.

Medestudent Daniël de Jong, die de Palestijnse student geholpen heeft met het schrijven van de speech, zocht contact met AT5 en stuurde beelden van de toespraak door. Daarop is te zien dat de uit Jeruzalem afkomstige student zegt: "From the river to the sea, from the past to today, Palestinians resist in their own special way". Hij voegt daaraan toe: "Some through art, some through dancing, others through activism and some like myself creating a positive impact using business."

Op dat moment roept een vrouw uit de zaal 'fuck you'. Als reactie wordt er 'shut up!' en 'if you don't like it, just go' geroepen. De vrouw verwijst nog naar de door Hamas gegijzelde Israëliërs en verlaat daarna samen met een man de zaal. Of er inderdaad 'fucking Jews' is gezegd, is op basis van de video onduidelijk.

"De woorden van de omstreden leus zijn expres aangepast, omdat we weten dat het heel gevoelig ligt in de samenleving", aldus medestudent De Jong. Hij benadrukt dat de Palestijn zijn persoonlijke levensverhaal wilde vertellen en de speech is volgens hem niet bedoeld als aanval op het Joodse volk.