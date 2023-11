Man die door bedreigingen grote paniek op pont veroorzaakte, komt morgen vrij

De 53-jarige Georgiër die half augustus op de pont naar Noord meerdere passagiers en twee kapiteins met een mes bedreigde, wordt morgen vrijgelaten. Dat oordeelde de rechtbank vandaag in een proforma zitting. De man veroorzaakte in de vroege ochtend op de pont naar Noord grote paniek. Hij goot olie op de vloer en dreigde die aan te steken. Ook sneed hij stroomkabels door waardoor de kleppen van de pont niet opengingen. "Passagiers zaten als ratten in de val", volgens het OM.

Het OM neemt de bedreigingen uiterst serieus, maar laat de aanklacht van poging tot brandstichting vallen, omdat de olie die de verdachte over de vloer uitgoot, bij nader inzien niet makkelijk ontvlambaar is. "Het kan niet worden aangestoken met een lucifer of aansteker, maar alleen met groot vuur." De rechtbank laat de Georgiër vrij omdat de uiteindelijke straf mogelijk niet hoger uitpakt dan het voorarrest. Het OM is niet blij met de beslissing, zij vreest voor vluchtgevaar en een 'spookproces' als de verdachte niet komt opdagen bij de inhoudelijke behandeling op 18 januari. De 53-jarige man is illegaal in Nederland en verblijft op dit moment nog in ter Apel. Uitputting en wanhoop Tedore K. zei dat hij had gehandeld uit wanhoop. De Georgiër zei dat hij uit Polen was gekomen om hier te werken maar hij kon niemand vinden die zijn taal sprak en hem aan werk en onderdak kon helpen. Hij raakte uitgeput omdat hij een week niet had geslapen. Zijn bedreigingen en vernielingen zouden een roep zijn om aandacht. De reclassering ziet geen mogelijkheid om K. te begeleiden, omdat hij illegaal is en geen vaste verblijfplaats heeft. Hij heeft geen psychiatrische voorgeschiedenis en zal mentaal niet worden onderzocht. "Als ik vrij wordt gelaten en terug kan naar Polen, zal ik heel blij zijn", zei hij op de zitting. Daar wil de Georgiër gaan werken.

AT5

De officier van justitie sprak van een behoorlijk bedreigende situatie die K. had veroorzaakt. "Er ontstond grote paniek, omdat passagiers zaten opgesloten op de pont. Het licht was ook uitgegaan en je bent dan midden op het IJ. (-) Het gaat niet alleen om bedreiging met een mes, maar ook om dreiging met brandstichting. De passagiers konden niet weten dat de olie niet snel kon branden. Die zien iemand met een mes vaten olie opensnijden en over het dek gooien." De passagiers zaten 'als ratten in de val', zei de officier. Het OM gaf ook aan dat de twee pontkapiteins nog steeds last hebben van het incident. Nadat K. met een mes op de ramen bonkte, hadden ze zich opgesloten in hun cabine. Tedore K. werd bij aankomst van de pont in Noord onder dreiging van een stroomstootwapen gearresteerd. Maar de paniek onder de reizigers was zo groot dat ze met fiets en al over de klep klommen om aan hem te ontsnappen.