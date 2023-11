18 jaar cel en tbs geëist voor moord op vrouw na jarenlange mishandeling

Het OM ziet alle aanwijzingen van femicide, de moord op een vrouw door haar (ex-)partner. De verdachte, Amsterdammer Cetin K. (42), heeft de vermoorde vrouw jarenlang proberen te controleren, isoleren en te vernederen, blijkt vandaag van meerdere kanten in de rechtbank van Haarlem. Dat is allemaal precies volgens het patroon van femicide.

K. ontkent de vrouw ooit mishandeld te hebben, laat staan gedood. Hij zou haar in Spaarnwoude na een avondje uit en een ruzie levend achtergelaten hebben. Rond de plaats waar zij de volgende ochtend door de politie in het water gevonden is.

Laatste telefoontje

Op 15 juni 2022 vond de politie daar het lichaam van de 35-jarige Amsterdamse. Ze was met één kogel door haar hoofd geschoten. De politie wist dat ze in die omgeving moesten zoeken, nadat de ouders 's nachts alarm hadden geslagen. Rond 3 uur werden zij namelijk gebeld door hun dochter, die in paniek was.

"Kunnen jullie me komen ophalen, ik ben in Spaarnwoude", zei ze. De ouders herkenden de stem van de verdachte op de achtergrond.

Het moet slechts momenten voor haar dood zijn geweest en toen verbrak de verbinding na een angstige kreet van de vrouw. Die avond, na uren tussen hoop en vrees, kwam de politie aan de deur om vertellen dat hun dochter inderdaad in het recreatiegebied gevonden was.

Turbulent verleden

De ouders laten hun statement vandaag in de rechtszaal voorlezen. "Elke nacht word ik rond die tijd wakker en hoor ik haar stem", heeft haar vader opgeschreven. "Dan ben ik bij haar, maar kan ik niet helpen."

Volgens de ouders en een reconstructie van de politie had K. zijn vriendin door de jaren heen veel vaker mishandeld. De twee zouden vanaf 2007 ongeveer anderhalf jaar een relatie hebben gehad, 'en daarna liet hij haar nooit meer met rust'.

Zo zou K. eens de tanden uit haar mond hebben geslagen en haar twee andere keren in brand hebben gestoken. Ten tijde van de dood herstelde ze ook nog van een ribbreuk.