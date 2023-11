OBA Live nl OBA Live: Politiek voor Jongeren en een 'Pientje' koken

Hoe zorgen sociale media ervoor dat jongeren gaan stemmen? En wat is precies een 'Pientje'? Antwoord op deze vragen en meer in een nieuwe aflevering van OBA Live.

Politiek voor jongeren De Tweede Kamer verkiezingen vinden op 22 november plaats. Zowel Jochem Jordaan (medeoprichter van @dekiesmannen) en Nugah Shrestha (oprichter van @politieke_jongeren) zetten zich in om jongeren te informeren en te mobiliseren om naar de stembus te gaan. Hoewel beide mannen hetzelfde doel voor ogen hebben, is hun weg hier naartoe verschillend. Zo richt Shrestha zich volledig op het informeren van jongeren via zijn Instagrampagina @politieke_jongeren. "Het is belangrijk dat jongeren gaan nadenken over de onderwerpen die er spelen en erover in gesprek gaan."

Oprichter @politieke_jongeren Nugah Shrestha - AT5 Producties

Jordaan maakt samen met Dylan Ahern & Fien Reerds onderdeel uit van De Kiesmannen. Samen reizen ze het land door om jongeren inzicht te geven in onze democratie. Dit doen ze onder andere door een theatershow. Jochem legt uit hoe ze in deze shows politiek op een creatieve manier willen brengen. "We willen de politiek niet platslaan en er iets heel simpels van maken. Maar juist humor en theater combineren met goede politieke inhoud."

Medeoprichter @dekiesmannen Jochem Jordaan - AT5 Producties

Een 'Pientje' koken Foodfluencer Pien Wekking maakt net als Jordaan en Shrestha veelvuldig gebruik van sociale media, alleen net even anders. Haar populaire pagina @pienlaathaaretenzien staat vol met no-nonsense recepten. Naast dit succes is er afgelopen week alweer een tweede kookboek van Pien uitgebracht. Hierin zijn zowel de succesrecepten van Instagram als nieuwe recepten terug te vinden. Pien had helemaal nooit de intentie om van koken haar beroep te maken. Waarom ze zo'n succes is? Pien verklaart: "Ik denk dat ik een doelgroep aanspreek die daarvoor niet echt werd aangesproken."

Foodfluencer Pien Wekking - AT5 Producties

