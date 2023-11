Gebouwen kleuren oranje tijdens campagne tegen geweld tegen vrouwen

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Dit jaar is de Nederlandse start van de campagne in Amsterdam. Prominente gebouwen in de stad worden tijdens de campagne oranje uitgelicht. In Amsterdam Informeert spreken we met Meera Nankoe, zij is zelf slachtoffer van geweld.

AT5

Het thema dit jaar is ‘Veilig, overal en altijd’. Met de campagne wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat geweld niet alleen achter de voordeur en op straat plaatsvindt, maar ook bijvoorbeeld op straat of op de sportclub. En dat iedereen iets kan doen om dit geweld te voorkomen of te stoppen. Meera Nankoe heeft op jonge leeftijd te maken gehad met seksueel geweld. "Ik ben verkracht door een vriend van mij. Iemand die ik als een goede vriend beschouwde. Ik was negentien toen dat gebeurde." Het jarenlang verzwijgen zorgde ervoor dat Meera zich afsloot. "Op een gegeven moment wist ik niet meer zo goed wie ik was en wat ik wilde in het leven." Na elf jaar durfde Meera de last die ze met zich meedroeg naar buiten te brengen. "Dat was het engste wat ik ooit heb gedaan, maar ook wel de meest bevrijdende", vertelt ze. "Die last verdween toen."

Nu helpt Meera andere vrouwen die ook met seksueel geweld te maken hebben gehad. "Ik ben begonnen met mijn onderneming Stage & Stories doordat ik de vrouw wilde zijn die ik heb gemist, in een periode waarin ik haar nodig had." Tussen 25 november en 10 december worden verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en steun vinden bij elkaar. Meera vindt dat een goed initiatief. "Het is heel belangrijk dat je het gevoel krijgt dat je niet alleen bent", vindt Meera. "Samen sta je toch veel sterker om dit probleem aan te pakken."