Cultuur nl Cultuurmachine met Nadine #17: In gesprek met de Oekraïnse filmmaker Olga Chernykh en een terugblik op Museumnacht 2023

Van 8 tot en met 19 november kan je genieten van ongeveer driehonderd documentaires tijdens de 36e editie van IDFA. Het internationale documentaire festival opende woensdag in Carré, waar de film 'A Picture to Remember' van Olga Chernykh in wereldpremière ging. Een film over de oorlog in Oekraïne vanuit drie generaties. We spreken haar in de ITA over de totstandkoming van deze film.

De film is een persoonlijk verslag van de oorlog in Oekraïne, gezien vanuit het perspectief van drie generaties vrouwen: haar oma, haar moeder en zijzelf. Haar oma is de enige die nog in Donetsk woont, dat sinds 2014 in handen is van pro-Russische separatisten. Haar moeder werkt als patholoog in Kiev, waar vaak bombardementen plaatsvinden. "Het was voor mij belangrijk om deze film te maken, vooral toen de oorlog uitbrak. De film heeft mij geholpen om door deze periode heen te komen." Videobellen De drie vrouwen videobellen elkaar vaak, waarvan fragmenten te zien zijn in de documentaire. Chernykh werkte dus nauw samen met haar familie aan deze film. "Dat was zowel makkelijk als moeilijk. Je hebt altijd een ingang, maar tegelijkertijd moet je wel afstand bewaren", zegt ze. Naast deze beelden, bevat de documentaire ook foto's en video's uit het familiearchief en nieuwsverslagen.

Quote ''Deze film heeft mij geholpen om door deze periode heen te komen" Filmmaker Olga Chernykh

Chernykh wil doorgaan met het maken van documentaires, ook nu de oorlog in Oekraïne nog niet is gestopt. "Ik denk dat het maken van deze documentaire ons andere kanten en perspectieven laat zien," vertelt de filmmaker. Ze hoopt ook dat mensen door deze film gaan nadenken over hun eigen familieverhalen en dat het mensen aanzet om hun moeder of oma te bellen.

Museumnacht Deze week ook iets heel anders: Museumnacht. Van het bewonderen van De Nachtwacht met een biertje tot een kortstondig huwelijk in Nemo en een beeldhouwworkshop in Foam. Meer dan zestig musea openden hun deuren voor jongeren. AT5 bezocht drie verschillende locaties. Op de GVB-pont tussen NDSM en CS was de tentoonstelling "Blik op een veranderde stad" te zien, een samenwerking tussen het Van Gogh Museum en het Amsterdam Ferry Festival. Curator Inez Piso-Tuncay legt uit dat aan de ene kant gedeeltes van Van Goghs schilderijen te zien waren, terwijl aan de andere kant het werk van zes fotografen de rafelranden van Amsterdam vastlegden. Luna Wicks gaf een spoken-word performance tijdens de overtocht. Moskee Fatih op de Rozengracht bood bezoekers lofliederen, islamitische kunst, Koran-voordrachten en de Azan (oproep tot gebed). De laatste stop was het Scheepvaartmuseum, waar honderden jongeren Museumnacht dansend afsloten op de binnenplaats.

feest museumnacht AT5

pontje museumnacht AT5

moskee museumnacht AT5 Volgende