Openbaar vervoer in de stad voor kinderen tot 11 jaar blijft gratis

Vanaf deze zomer konden de kinderen binnen de leeftijdscategorie vier maanden lang gratis met het openbaar vervoer door de stad reizen. Het initiatief van PvdA-raadslid Farley Asruf bleek een succes, sinds het ingaan maakten er al 15.000 kinderen gebruik van de mogelijkheid en werden er in totaal al meer dan 300.000 ritten gemaakt.

De vele ritten was ook iets waar verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst op hoopte. De wethouder liet eind mei weten te hopen dat de actie de reizigersaantallen een klein zetje in de rug zouden geven. Sinds de coronaperiode pakken namelijk minder mensen het ov en het GVB moet het daardoor de afgelopen jaren met lagere inkomsten doen. "Het zou mooi zijn als meer mensen hun weg terugvinden naar het openbaar vervoer", aldus Van der Horst toen.

Ruime meerderheid

Vanwege het succes zag de PvdA de regeling het liefst doorgaan zonder afloopdatum en daar was ruim driekwart van de gemeenteraad het mee eens. Van de 44 aanwezige raadsleden, Carla Kabamba van Lijst Kabamba was afwezig, stemden er 34 voor het voorstel. De fracties van de VVD, JA21, CDA en FvD stemden tegen, één Groenlinkser stemde ook tegen.

Raadslid Asruf is blij dat het voorstel door de gemeenteraad heen is. "Je ziet dat veel kinderen, die de middelen niet hebben om het ov te gebruiken, grote delen van de stad niet kennen. Fietsen is een duurzaam alternatief op de auto, maar sommige afstanden zijn gewoon te groot. Het ov is nu nog te duur, zeker voor gezinnen. Dit voorstel is essentieel om verbindingen in de stad overeind te houden."

Geld halen bij cruisebezoekers

Om het gratis ov te bekostigen heeft de coalitie 1 miljoen euro uit de begroting beschikbaar gemaakt. Dit bedrag wordt opgehaald bij de cruisetoeristen en bezoekers van evenementen. De dagtoerismebelasting, die toeristen op cruises moeten betalen, wordt verhoogd van 8 naar 14 euro per passagier. De belasting zou al verhoogd worden naar 11 euro, maar daar komt nu nog 3 euro bij.

Ook de vermakelijkheidsretributie, die bezoekers van festivals met meer dan vijfhonderd mensen of evenementen in de openbare ruimte moeten betalen, gaat omhoog. In 2024 zou dat 2 euro per bezoeker zijn, maar dat wordt nu 2,50 euro.

Wanneer het structurele gratis ov precies ingaat, is nog niet helemaal duidelijk. De huidige regeling verloopt op 30 november en wethouder Van der Horst moet nog in gesprek gaan met het GVB over de verdere uitvoering.