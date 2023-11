Yesilgöz (VVD) over wonen: "We hebben als VVD te veel en te lang naar de markt gekeken"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz.

In de uitzending gaat het onder meer over de woningmarkt, het belangrijkste thema voor Amsterdammers deze verkiezingen, zo bleek uit een peiling onder de leden van het AT5-panel.

Moet de overheid een grotere rol krijgen in het woningmarktbeleid? Yesilgöz: "Het zal altijd een combinatie zijn. Ik geloof niet in: laat maar aan de markt over dan komt alles wel goed. Of trek het maar helemaal naar de overheid dan komt alles goed." Op de vraag of onder VVD-beleid toch niet vooral het eerste is gebeurd, reageert Yesilgöz: "Ik denk dat we als VVD te veel en te lang naar de markt hebben gekeken."

Toch vindt ze ook dat minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge te veel regels op de woningmarkt heeft losgelaten de afgelopen regeerperiode. "Ik denk dat hij dat met de beste bedoelingen heeft gedaan en ik begrijp ook waarom dat zo is gegaan, maar ik spreek heel veel mensen die die investeringen willen doen, die juist kunnen zorgen dat er meer gebouwd wordt, die zeggen: ik stik helemaal in die regels. Dus we hebben het ook wel heel erg dichtgetimmerd met elkaar en dat kan ook niet de oplossing zijn."