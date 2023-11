Nieuw-West heeft maar één bioscoop met één zaal, maar Cinema De Vlugt wil een tweede

De populaire bioscoop Cinema De Vlugt is nog maar een jaar open en maakt nu al plannen voor een uitbreiding. Cinema De Vlugt is de enige bios in Nieuw-West en heeft maar één zaal. De wens is om een tweede zaal te openen, maar dat kunnen ze niet zelf betalen. Een crowdfunding om de nodige 35.000 euro op te halen loopt al storm. "Het grootste stadsdeel van Amsterdam verdient meer dan één filmzaal."

Bas Broertjes en Aydin Dezhad, oprichters van Cinema De Vlugt, zijn een crowdfunding begonnen met het doel 35.000 euro in te zamelen voor een tweede zaal. Met 320 donaties is al meer dan de helft opgehaald, de teller staat nu op bijna 23.000 euro.

Broertjes vertelt dat vooral veel mensen uit de buurt doneren: "Het is mooi om te zien dat ook mensen die weinig te besteden hebben een bijdrage doen. Alle kleine beetjes helpen." Toch hopen de oprichters op ook nog iets grotere bedragen. Ze hebben nog een paar dagen om het doel van de crowdfunding te halen. Redden ze het niet, dan wordt al het opgehaalde geld teruggestort naar de donateurs.

Sociale functie

Het filmhuis heeft een grote diversiteit van films: van Bollywood, Marokkaanse docu's, amateur filmmakers, kunsthuis-films, en ook de cliché Hollywood Barbie-film. Voordat Cinema De Vlugt haar deuren opendeed, moesten Nieuw-West bewoners naar het centrum of Zuidoost om de bioscoop te kunnen bezoeken. De bioscopen zijn voor veel gezinnen uit Nieuw-West een onbetaalbaar uitje, zo zegt de organisatie van De Vlugt.

Het idee van het filmhuis is om een betaalbare en aantrekkelijke bioscoop te openen voor de hele buurt. Zo kan iedereen in bezit van een stadspas drie keer per maand naar de film voor 1 euro, met een bakje koffie of thee er bij. Een regulier ticket kost 11 euro. Verder hebben ze een filmeducatietraject, Generation Z, voor kinderen uit Nieuw-West van 8 tot en met 12 jaar, die passie hebben om films te maken. In het traject leren jongeren presenteren, filmen, monteren en regisseren. "Het is geweldig dat het er is, dat miste ik heel erg in deze buurt", aldus een bezoeker.

Donaties

De oprichters hopen dat meer mensen helpen om de bioscoopzaal tot stand te laten komen. Met de 35.000 euro kunnen ze de bioscoopstoelen betalen, maar de rest komt uit eigen portemonnee en leningen bij de bank. Ze hebben veel donaties gekregen van buurtbewoners, maar hopen dat bedrijven ook gaan helpen om de tweede zaal mogelijk te maken. Want, aldus De Boer: "Het grootste stadsdeel van Amsterdam verdient meer dan één filmzaal."