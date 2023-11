Drie weken aangepaste dienstregeling door werk aan het spoor Schiphol

Reizigers van en naar Schiphol kunnen de komende drie weken niet blind varen op het 'spoorboekje'. Vanwege werkzaamheden op station Schiphol Airport rijden er op sommige momenten in de komende drie weken soms helemaal geen treinen. En als ze wel rijden, rijden ze mogelijk niet volgens de dienstregeling. Ook kunnen passagiers last hebben van stof en herrie.

De aanpassingen in de dienstregeling kunnen per dag verschillen, waarschuwt de NS op haar website. Reizigers die van, naar of via het vliegveld reizen, krijgen daarom het dringende advies om voor iedere reis de app te checken of - en zo ja - hoe laat de trein vertrek of aankomt.

Geen of minder treinen

De momenten waarop er helemaal geen treinen rijden, zijn op één hand te tellen. Om te beginnen komend weekend, als in de nacht van zondag op maandag tussen 1.30 uur en 5.30 uur geen treinen rijden tussen Schiphol Airport en Leiden. Wie die nacht toch naar Schiphol of Leiden moet, kan gebruikmaken van vervangend vervoer: de NS zet bussen in.

Vanwege de werkzaamheden rijdt er in het weekend van 18 en 19 november geen Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Normaal gesproken stopt die trein op de luchthaven, maar in dat weekend zijn reizigers tussen de twee steden aangewezen op reguliere intercity's.

Zondag 3 december lijkt de dag met de meeste hinder te worden. Die dag rijden er namelijk in het geheel geen treinen tussen het vliegveld en Leiden. Ook dan zet de NS bussen in.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn onderdeel van een grote opknapbeurt, waar ProRail tot 2028 mee bezig is. De komende drie weken worden gebruikt om het spoor een beetje te verhogen, zodat er geen hoogteverschil meer tussen de treindeuren en het perron is. Daarmee wordt het vooral voor mensen die minder goed ter been zijn, makkelijker om met de trein via Schiphol te reizen, stelt de NS. Ook worden delen van de bovenleiding vervangen.

Kijk hier als je meer wilt weten over de grootschalige onderhoudsbeurt van ProRail op station Schiphol Airport, de Schipholtunnel en het traject naar het opstelterrein in Hoofddorp.