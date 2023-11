Organisatie klimaatmars: "Spijt van verdeeldheid en onveiligheid"

De partijen die de klimaatmars van afgelopen zondag organiseerden, betreuren de onrust die is ontstaan tijdens toespraken op het Museumplein. Dat schrijft deze zogeheten Klimaatcrisis Coalitie in een statement. "Het spijt ons dat er verdeeldheid en onveiligheid is ontstaan."

Tijdens het podiumprogramma op het Museumplein, na de mars, zette de organisatie de microfoon uit van een van de sprekers die een pro-Palestina-leus had geroepen. Later rukte een demonstrant de microfoon uit de hand van spreker Greta Thunberg met de woorden: "Ik kom hier voor een klimaatdemonstratie, geen politiek standpunt!"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Klimaatcrisis Coalitie, dus alle organiserende partijen tezamen, schrijft nu dat ze ruimte hebben willen bieden aan verschillende aspecten van klimaat en rechtvaardigheid en dat oorlogen en conflicten daarvan een belangrijk onderdeel zijn. "Zonder vrede geen klimaatrechtvaardigheid."

Spijt

De organisatie vindt dat ze had moeten voorkomen dat de veiligheid van haar sprekers in het geding kwam, doelend op de man die op het podium klom tijdens de speech van Greta Thunberg. "Het spijt ons dat er verdeeldheid en onveiligheid is ontstaan. Omdat we een brede coalitie zijn met diverse organisaties, heeft het na de mars lang geduurd om te reflecteren op wat er is gebeurd. Dit alles trekken wij ons aan en daarover gaan wij het noodzakelijke gesprek aan met elkaar en met onze bondgenoten."