Verkiezingsprogramma's begrijpelijker maken met kunstmatige intelligentie

Meer mensen naar de stembus krijgen, door verkiezingsprogramma's begrijpelijker te maken voor iedereen. Dat is het doel van de nieuwe website die June, Paul en Khaled maakten, met behulp van kunstmatige intelligentie. Politicoloog Floris Vermeulen is enthousiast over de tool, al weet hij niet of het deze verkiezingen al voor een hogere opkomst zal zorgen: "Gebrek aan vertegenwoordiging, gaat verder dan alleen informatie geven."

"Een tijdje geleden lazen we in de krant dat stemwijzers helpen, maar dat ze niet altijd toegankelijk zijn. Tegelijkertijd zijn er 26 nieuwe verkiezingsprogramma's. Wij dachten: dat moeten we bij elkaar brengen", vertelt Khaled.

De drie jongens, waarvan er twee een master Kunstmatige intelligentie hebben, zagen een gat in de markt. "Dit is de eerste keer dat het zo goed te maken valt. Dat komt door de enorme ontwikkeling van de taal in kunstmatige intelligentie", vertelt Paul. Zelfs de naam van het platform, 'Partijplein', kwam met behulp van ChatGPT tot stand.

Geen jargon

"De tool is ontworpen voor alle mensen die makkelijk door partijprogramma's willen zoeken", aldus June. Zo kunnen mensen over een bepaald onderwerp, in de gewenste taal, informatie uit alle partijprogramma's vergelijken. "We hebben Nederlands, eenvoudig Nederlands, Fries, Turks, Arabisch en Pools. Het is een mix van talen die in Nederlands gesproken worden. Maar als mensen suggesties hebben voor meer talen, kunnen we die toevoegen", vertelt hij.

Eenvoudig Nederlands betekent onder ander zonder jargon. Want daar kunnen politieke partijen nog wat van leren vinden de drie. Ook Politicoloog Floris Vermeulen ziet dat partijen over het algemeen moeilijke taal gebruiken. En dat heeft consequenties. "Wat je ziet bij politieke partijen is dat zij zich richten op groepen waarvan ze weten dat die gaan stemmen. En het zijn de groepen die minder participeren die ook vergeten worden", aldus Vermeulen.