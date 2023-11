Cultuurmachine #17: liefdesbingo, 3O jaar UMC Bigband en héél veel jazz

Waar moet een goed liefdesleven in godsnaam aan voldoen? De tentoonstelling "Yes, I Do" bij Nieuw Dakota viert de 'geslaagde' liefde met kunstwerken van kunstenaarskoppels. Maar wanneer is een liefdeskoppel nu eigenlijk geslaagd? We zoeken het uit met relatietherapeut Joey Steur tijdens de nieuwe tentoonstelling "Yes I Do" in Nieuw Dakota, aan de hand van een ouderwets potje bingo.

De groepstentoonstelling vertoont werk van vijf kunstenaarskoppels die ook liefdespartners van elkaar zijn. "Het is een inkijkje in hoe we ons kwetsbaar kunnen opstellen en liefde kunnen tonen aan onze wederhelften. Als je als bezoeker binnenkomt, is het alsof je beeldende liefdesbrieven kunt lezen die de kunstenaars voor elkaar hebben gemaakt", vertelt Elise Kat, directeur bij Nieuw Dakota.

Bigband van het Amsterdam UMC

De personeelsband van het Amsterdam UMC bestaat 30 jaar. En dat is niet zomaar een rommelig groepje enthousiastelingen, het is een heuse bigband. Het is het eerste en enige ziekenhuis in het land met een eigen bigband. We gingen even kijken bij een jubileumconcert.

Ze zijn op tour door het hele land. En dat is niet alleen voor de lol, maar ook om geld in te zamelen voor het goede doel. Zij vragen aandacht voor het pas geopende Erik Scherderhuis, waar jongeren met niet-aangeboren hersenletsel worden behandeld. Er is tot nu toe al bijna 4000 euro opgehaald.