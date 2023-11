Spookrijder rijdt enkele kilometers tegen verkeer in op ring A10

Op de ring A10 heeft de politie vannacht een spookrijder klemgereden nadat de bestuurster 'enkele kilometers' de verkeerde kant op had gereden. Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd en de auto is door de politie meegenomen. Er vielen geen gewonden.

De automobilist reed op de buitenbaan van de ring met 100 kilometer per uur, wat 20 kilometer per uur te hard is op dat stuk A10, al een paar kilometer tegen het verkeer in. Tussen de afslagen S106 (Osdorp) en S107 (Slotervaart) werd de vrouw klemgereden door meerdere politieauto's.

Na het klemrijden deed de politie zo'n kleine twee uur onderzoek op het stuk snelweg, twee rijstroken waren daardoor afgesloten. Uiteindelijk moest zowel de auto van de spookrijder als de politieauto worden weggesleept door een berger.