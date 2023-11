Plofkraak-onderzoek leidt tot vondst explosief in woning Amstelveen, appartementen ontruimd

Bij een inval in een woning aan de Fideliolaan in Amstelveen heeft de politie een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om het te verwijderen. Vijf woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

De inval werd rond 07.30 uur gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar plofkraken. De politie heeft in het onderzoek ook een aanhouding verricht. Of de verdachte de bewoner van de woning is, kan de politie nog niet zeggen. Ook over de regio waar de plofkraken hebben plaatsgevonden kan niet veel over worden gezegd, volgens de politie is het 'landelijker dan rond Amsterdam'.

Bij de inval troffen agenten vrij snel het explosief aan. De EOD en de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) werden opgeroepen om te onderzoeken of het ook inderdaad om een explosief ging, en dat was zo. De EOD zal het explosief meenemen en het op een veilige plek tot ontploffing brengen. Daarna wordt er bekeken of de bewoners van de omliggende woningen weer terug kunnen.

De politie laat weten morgen met meer informatie te komen over het onderzoek en doet verder geen uitspraken in de zaak.