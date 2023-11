Nieuwe OBA in Zuidoost komt op Anton de Komplein óf in Kraaiennest

Van de twintig mogelijke locaties voor de OBA Next in Zuidoost zijn er twee overgebleven. Het gaat om een locatie aan het Anton de Komplein of een plek in Kraaiennest.

Bij het onderzoek naar de locaties is onder meer gekeken naar criteria als bereikbaarheid, de omgeving, levendigheid, uitstraling, duurzaamheid maar ook naar zaken zoals financiële haalbaarheid en draagvlak in de buurt.

De twee overgebleven locaties voldoen als enige aan alle eisen voor de komst van een bibliotheek, die dit jaar in de voorjaarsnota werd aangekondigd. De kosten van een gloednieuwe OBA Next zijn zo'n 36,5 miljoen euro.

Investeren

"OBA Next wordt een bibliotheek waar mensen uit de hele stad en omgeving trots op zullen zijn", zegt wethouder Marjolein Moorman. "Met de keuze voor OBA Next in Zuidoost investeren we in een stadsdeel waar de uitdagingen groot zijn. Ik ben heel enthousiast dat we nu twee locaties in beeld hebben waar de bibliotheek van de toekomst gerealiseerd kan worden."

Het dagelijks bestuur van Zuidoost brengt ergens de komende maanden een advies uit over welke locatie in hun ogen het meest geschikt is. Op basis daarvan legt het college een plan voor aan de gemeenteraad, die daar vervolgens mee akkoord moet gaan.