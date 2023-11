Kale & Kokkie en de wederopbouw van Ajax: "Er zit nu al voor 80 miljoen euro op de bank!"

En weer beleven we met twee interlands een pauze in de opbouw van het nieuwe Ajax. Trainer Van 't Schip heeft nu wél even tijd om in zijn hoofd te schaven en te puzzelen aan zijn basiselftal. Het eveneens kwakkelende Vitesse staat volgende week aan de poorten van de Johan Cruijff Arena. Kale & Kokkie hebben wel een paar tips. En nemen tussendoor de flaters, fouten en de boekhouding bij Ajax door. "Als je je niet kan oppeppen voor kleinere wedstrijden, moet je geen profvoetballer worden."