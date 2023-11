Kilometers de grond in op zoek naar aardwarmte: "Een schone warmtebron onder onze voeten"

De boor, bediend door een Oostenrijks bedrijf, is niet van het halve werk. Nu al is een diepte van ruim 2.000 meter bereikt, daar waar de zogeheten Formatie van Slochteren zich bevindt, een bijzondere aardlaag.



"260 miljoen jaar geleden lag hier een grote woestijn en we hopen dat dat een mooie, waterdoorlatende zandsteen is, daar gaan we nu achter komen", legt onderzoeksleider van Energiebeheer Nederland, Marten ter Borgh uit op het boorplatform.



Eerder al was de omgeving gescand om te bepalen of aardwarmte hier een optie is, en net als hier in Amsterdam, worden nu ook op andere plekken in Nederland de laatste verkenningen verricht om echt met geothermie aan de slag te gaan.