Oud-Ajacied en kopspecialist Ruud Geels op 75-jarige leeftijd overleden

Voormalig Ajax-spits Ruud Geels (75) is overleden. "Altijd scoorde hij, maar nooit stond hij écht op de voorgrond. Met het overlijden van Ruud Geels is Ajax een van zijn beste spitsen ooit ontvallen", aldus Ajax.

Waar Geels uitblinkt op straat, volgt al snel succes in veldvoetbal. "Hij blijkt over een opmerkelijke goede neus voor de goals te beschikken", schrijft Ajax. Via Haarlemse amateurclubs komt Geels uit bij Telstar. Daar zet hij zijn eerste stappen in het betaalde voetbal. Feyenoord pikt hem na acht wedstrijden al op.

Geels speelde tussen 1974 en 1978 166 duels voor Ajax, waarin hij maar liefst 153 keer scoorde. De Haarlemmer is 75 jaar geworden. Geels was een echte doelpuntenmaker, met als specialiteit koppen.

"Met 153 goals in 166 duels als Ajacied is sprake van een magisch doelpuntenmoyenne"

In Rotterdam wint hij onder andere de Europa Cup 1, maar verliest hij de concurrentiestrijd van Ove Kindvall. Bij Go Ahead Eagles en Club Brugge scoort hij tussen 1970 en 1974, de jaren waarin Ajax aan de hand van Johan Cruijff de wereld verovert, 63 keer.

Na het WK in 1974 tekent hij bij Ajax. Hij draait 'een geweldig debuutseizoen'. "In 33 competitiewedstrijden scoort hij dertig keer." In de drie seizoenen die volgen scoort Geels ieder seizoen dertig keer of vaker. Met Ajax wordt hij landskampioen. "Met 153 goals in 166 duels als Ajacied is sprake van een magisch doelpuntenmoyenne; Geels is onmiskenbaar een van de beste Ajax-spitsen in de historie."

De wedstrijd die legendarisch is geworden, is die tegen Feyenoord op 1 november 1975. Ajax wint dan met 6-0, waarvan Geels vijf doelpunten maakt.

Jeugd

"Ruud Geels groeit op in Haarlem als zoon van een hardwerkende bakker. Hij vult zijn dagen met maar één ding: voetballen. Hij en zijn vriendjes voetballen overal en altijd; meestal op straat en soms in het Julianapark, waar dat eigenlijk niet mag", schrijft Ajax over Geels.