Sinterklaas is weer in de stad: dit zijn de hoogtepunten van de intocht

Er werden langs de kade genoeg Sinterklaasliedjes gezongen, wachtend op de goedheiligman. Sinterklaas zelf kon zijn geluk ook niet op en nam goed weer mee. "Het gaat heel goed met mij. Ik ben zo blij om hier weer te zijn. Al die mensen en al die bootjes, dat vind ik zo mooi aan Amsterdam", sprak de Sint. In de historische stad vindt Sinterklaas het altijd weer een feestje om terug te komen.

De sleutel

Burgemeester Halsema en kinderburgemeester Phileine (11) wachtten Sinterklaas in het Scheepvaartmuseum op. Daar overhandigde zij samen de sleutel van de stad. "Elk jaar vind ik het weer spannend om de Sint binnen te laten in de stad, maar dit jaar vond ik het ook weer extra spannend", vertelde Halsema aan AT5.

Met een groot applaus voor de kinderen, Sinterklaas en pieten, werd de intocht richting het einde van de middag afgelosten op het Leidseplein. Alle Amsterdamse kindjes mogen deze week hun schoentje zetten. "Of er wat inkomt dat is dan nog de vraag, want we hebben het ontzettend druk. Maar we gaan ons best doen", aldus Piet.