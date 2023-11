Gewapende overval bij coffeeshop aan Derde Oosterparkstraat, verdachten op de vlucht

De twee mannen waren in het zwart gekleed en hadden capuchons en mondkapjes op. Na de overval vluchtten zij in de richting van het Beukenplein, vertelt de woordvoerder. De politie is op zoek naar de verdachten en is ter plaatse om onderzoek te doen naar het incident bij Coffeeshop Oost.

Op 14 maart dit jaar werd coffeeshop Los Angeles in dezelfde straat beschoten. Op dezelfde dag besloot Halsema Los Angeles per direct te sluiten. In 2018 werd deze coffeeshop al door burgemeester Femke Halsema gesloten na twee explosies bij het pand. De eigenaar van het pand procedeerde toen met succes tegen dit besluit.