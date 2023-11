Oud speelgoed ruilen in de Hallen: "Tweedehands is hartstikke leuk"

Een recycle speelgoedparadijs in de Hallen. Op 24, 25 en 26 november wordt in de Hallen een speelgoedruilbeurs georganiseerd. Organisator Conchita van Doorn vertelt in Amsterdam Informeert over het doel van de speelgoedruilbeurs.

"In het teken van duurzaamheid kunnen we hopelijk speelgoed ruilen voor iets nieuws leuks"

Recyclen

Kinderen en ouders die we op de markt spreken zijn enthousiast. "Ik hou heel erg veel van knuffels en zeker van poedels. En ik zag hier een regenboogpoedel", aldus een meisje.

Een vader is enthousiast dat er sprake is van recycling op de markt. "Supergoed. In het teken van duurzaamheid kunnen we hopelijk ruilen voor iets nieuws leuks".

Naast het besparen van geld is duurzaamheid dan ook een belangrijke motivatie voor de ruilmarkt. "We willen de kinderen mee geven dat tweedehands hartstikke leuk is. En hoe kom je aan tweedehands? Door te delen, door te recyclen, door samen te spelen. Leuke waardes die je als gezin hier beleeft", aldus Van Doorn.