In Wenen zorgt de overheid voor lage huren, kan dat ook in Amsterdam?

Als het over wonen en volkshuisvesting gaat, dagdromen meerdere partijen over het ‘Weens model’ - ook in Amsterdam. Maar Wenen profiteert van een aantal belangrijke randzaken waar Amsterdam niet op kan rekenen.

Lage huren, een sociale sector waar ook de middeninkomens van profiteren en wijken waar rijke en minder rijke huishoudens door elkaar wonen. Van heinde en verre komen beleidsmakers naar Wenen om zich te vergapen aan de volkshuisvesting in de 'meest leefbare stad van de wereld' , zoals tijdschrift The Economist de stad bekroonde. De betaalbare woonlasten dragen voor een groot deel bij aan de hoge leefbaarheid in de Oostenrijkse hoofdstad.

Amsterdamse politici lijken wel wat te voelen voor een grotere rol van de gemeente op de huurmarkt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stak Volt Amsterdam zijn bewondering voor het Weense model niet onder stoelen of banken : “Wenen is een pionier op het gebied van de woningmarkt.” De Amsterdamse GroenLinks-afdeling pleitte diezelfde campagne voor de oprichting van een Gemeentelijk Woonbedrijf. “Deze organisatie speelt een actieve rol in het realiseren van genoeg betaalbare huurwoningen in de stad”, zo staat in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Wiener Wohnen bezit 23 procent van de Weense woningen. De huur hangt af van de grootte en de staat van de woning. Ook kan de huurder profiteren van een voordracht door een vriend of familielid, waarbij het bestaande - vaak voordelige - contract kan worden overgenomen. Nieuwe huurders betalen voor een studio-appartement ten minste €330 per maand; voor een ruimere vierkamerwoning ligt de huur op ten minste €750.

Omdat de sociale sector in Nederland en Oostenrijk van elkaar verschillen, maakt dat een directe vergelijking lastig. In Amsterdam zijn de sociale huurwoningen vaak eigendom van woningcorporaties, die in 2021 samen 41 procent van de woningvoorraad in de stad bezitten. Het overgrote deel van die voorraad betreft sociale huurwoningen, waarvoor gemiddeld €570 kale huur wordt gevraagd.

Toch is totale privatisering van de woonafdeling nooit 'im frage' geweest in Wenen. “Uitgezonderd van de fascistische periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Wenen de sociaaldemocratische SPÖ altijd de grootste geweest”, zegt Schantl. “Bemoeienis in de volkshuisvesting van de stad heeft hier altijd kunnen rekenen op brede politieke steun.” Die stabiliteit is één van de sleutels tot het Weense succes.

In Wenen heeft zo’n privatisering nooit plaatsgevonden. “Al is rond de eeuwwisseling de bouwactiviteit van Wiener Wohnen, de woonafdeling van de stad, wel flink teruggezakt”, vertelt Christian Schantl, woordvoerder bij Wiener Wohnen. “Dat werd toen overgelaten aan andere partijen, zoals private investeerders.” Inmiddels schroeft Wenen het aantal nieuwbouwwoningen weer op, maar ook in Oostenrijk won het vertrouwen in de markt in die periode dus aan populariteit.

In 1992 besloot de Amsterdamse raad dat de gemeente zich terug moest trekken van de woningmarkt. In 1994 was het Gemeentelijk Woningbedrijf geprivatiseerd en in 2004, na een aantal fusies, is het verdergegaan als Ymere, de grootste woningcorporatie van de stad.

Interessant is dat Amsterdam tot niet zo heel lang geleden zo’n eigen woonafdeling had. Begin jaren 90 bezat het Gemeentelijk Woningbedrijf zo’n 37.000 woningen. Daarmee had het meer huizen dan welke woningcorporatie dan ook.

Ook een ander deel van de succesformule stamt uit het interbellum. “Na de Eerste Wereldoorlog is het keizerrijk Oostenrijk omgevormd tot een federatie”, legt Julia Schranz uit. Als geschiedenisstudent raakte ze gefascineerd door de Weense volkshuisvesting en nog altijd geeft ze rondleidingen in het Karl-Marx-Hof, één van de grootste en bekendste gemeentelijke wooncomplexen. “Binnen die federatie werd Wenen een eigen deelstaat.” Wenen is dus een eigen stadsprovincie, met ook nog een veel verdergaande bevoegdheden dan een Nederlandse provincie die kent. De stad heeft meer vrijheid om landelijke bouwsubsidies te besteden en heeft ook meer mogelijkheden zelf belastingen te heffen.

Amsterdamse nadelen

Op deze twee punten staat Amsterdam al direct op achterstand. Sociaaldemocratische hegemonie was tot in de jaren 90 ook hier een feit, maar de PvdA is allang niet meer de machtsfactor die het ooit was. Een heropgericht gemeentelijk woonbedrijf lijkt in Amsterdam op voorhand niet te kunnen reken op solide politieke steun, die in Wenen haast vanzelfsprekend is.

Bovendien is Amsterdam ‘slechts’ een gemeente, met dezelfde wettelijke bevoegdheden als Schiermonnikoog, Zundert en Horst aan de Maas. Staatsrechtelijk zit de Nederlandse hoofdstad daarmee in een tamelijk bijzondere situatie, want in de meeste van onze buurlanden zijn de hoofdsteden op zijn minst zelfstandige districten of provincies, met meer macht en bevoegdheden. Als deelstaat van een federatie heeft de Weense overheid meer bevoegdheden als het gaat over bijvoorbeeld belastingheffing. Van de slagkracht die Weense bestuurders hebben, kunnen ze in de Stopera alleen maar dromen.