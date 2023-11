Oud-Ajacied Tarik Oulida in Spanje veroordeeld voor misbruik van eigen dochter

Voormalig middenvelder bij Ajax, Tarik Oulida, is in Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2.5 jaar voor misbruik van zijn eigen dochter. Dat meldt De Telegraaf op basis van een recent vonnis van de rechtbank in Marbella. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij na het uitzitten van zijn straf het land tien jaar niet in.